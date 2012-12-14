布鲁塞尔峰会或是避免俄罗斯与欧盟贸易争端升级最后机会

路透日内瓦12月13日（记者 Tom Miles） - 俄罗斯总统普京拟于下周在布鲁塞尔参加的俄罗斯与欧盟间的峰会，或许是避免两者之间贸易争端上升为世界贸易组织（WTO）层面法律战的最后机会。

欧盟贸易执委卡瑞德古特（Karel de Gucht）周四在日内瓦对记者表示，俄罗斯需要改变其“让人无法接受”的做法。

“下周我们将与普京在布鲁塞尔举行一场峰会，如果他们不修正最近几个月的错误做法，我们将采取行动。我希望他们能意识到，他们需要对此付出行动，并且要行动迅速，”卡瑞德古特说道。

他未过多谈及本次峰会需要解决的俄罗斯与欧盟争端，仅表示，这将是整个过程中的“一个重要会谈”。他还重申了欧盟在WTO层面采取行动的可能。

“我要说明这一点，如果事情持续像当前这样，我们日后将在日内瓦再见。”

欧盟对从俄罗斯进口牲畜、汽车、木材时面临的限制感到不满，而后者的一项能源规定威胁俄罗斯对欧洲一条输气管道的控制，也令俄罗斯耿耿于怀。

俄罗斯天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)在从俄罗斯至德国北溪（Nord Stream）的管道上拥有51%的股权，但欧盟法律禁止能源供应商控制输配网络。

俄罗斯认为欧盟这一规定属于贸易限制，称将向WTO提起诉讼。俄罗斯今年8月才加入WTO。

俄罗斯能源部长Alexander Novak周三称，俄罗斯官员、企业以及欧盟执委会将参加下周的峰会，以讨论俄方的关切，以及给予Gazprom豁免权的可能。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。