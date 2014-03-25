专访：若俄罗斯对欧洲的输气中断 澳洲Woodside无力增加供应--CEO

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* Woodside的液化天然气产量接近产能，没有增加供应的空间
* 俄罗斯若减少对欧洲输气，将遏制LNG流向亚洲
路透韩国高阳3月25日 - 澳洲石油公司Woodside Petroleum(WPL.AX)首席执行官PeterColeman周二表示，如果俄罗斯在乌克兰危机之际削减对欧洲的天然气供应，那么该公司没有提高液化天然气(LNG)产量的空间，无力增加产出来弥补缺口。
Coleman在接受路透采访时表示，如果俄罗斯经过乌克兰的天然气输送中断，将进一步加压全球LNG市场，首先受到影响的最可能是从欧洲运往亚洲的船货。
他称，“如果对乌克兰的供应中断--我认为这将是个大事件，那么其中一些船货可能就会留在欧洲，而不是再转至亚洲了。”
在那样的情况下，Woodside将无力增加产量，无法向日本、韩国以及亚洲其他地区的客户输送更多LNG。
Coleman说，“实际情况是我们已经在向市场尽力供应了。”
欧洲超低温冷冻天然气不但运至亚洲，也运往拉丁美洲，这些供应中断的话，将打击到已然因亚洲及拉美需求上升而吃紧的LNG市场。
分析师上周曾表示，乌克兰未能全额支付最新一笔天然气帐单予俄罗斯之后，俄方益发有可能短暂中止输气至乌克兰，但为期应该不会太久。
谘询机构WoodMackenzie的分析师周一说，如果今年春季经由乌克兰的天然气供应中断长达两个月的话，土耳其和希腊等国家将需要额外200万吨LNG才能应付需求。
Mackenzie分析师说，一但出现此类输气中断事件，南欧天然气价格将上涨最剧，因为他们得和亚洲市场竞争LNG供应。
亚洲LNG价格目前每百万英热单位(mmBtu)约为18美元，比2月触及的高点20.50低约2美元。(完)
(编译 石冠兰/李婷仪 审校 高琦/张明钧)
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