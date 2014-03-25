专访：若俄罗斯对欧洲的输气中断 澳洲Woodside无力增加供应--CEO

* Woodside的液化天然气产量接近产能，没有增加供应的空间

* 俄罗斯若减少对欧洲输气，将遏制LNG流向亚洲

路透韩国高阳3月25日 - 澳洲石油公司Woodside Petroleum(WPL.AX)首席执行官PeterColeman周二表示，如果俄罗斯在乌克兰危机之际削减对欧洲的天然气供应，那么该公司没有提高液化天然气(LNG)产量的空间，无力增加产出来弥补缺口。

Coleman在接受路透采访时表示，如果俄罗斯经过乌克兰的天然气输送中断，将进一步加压全球LNG市场，首先受到影响的最可能是从欧洲运往亚洲的船货。

他称，“如果对乌克兰的供应中断--我认为这将是个大事件，那么其中一些船货可能就会留在欧洲，而不是再转至亚洲了。”

在那样的情况下，Woodside将无力增加产量，无法向日本、韩国以及亚洲其他地区的客户输送更多LNG。

Coleman说，“实际情况是我们已经在向市场尽力供应了。”

欧洲超低温冷冻天然气不但运至亚洲，也运往拉丁美洲，这些供应中断的话，将打击到已然因亚洲及拉美需求上升而吃紧的LNG市场。

分析师上周曾表示，乌克兰未能全额支付最新一笔天然气帐单予俄罗斯之后，俄方益发有可能短暂中止输气至乌克兰，但为期应该不会太久。

谘询机构WoodMackenzie的分析师周一说，如果今年春季经由乌克兰的天然气供应中断长达两个月的话，土耳其和希腊等国家将需要额外200万吨LNG才能应付需求。

Mackenzie分析师说，一但出现此类输气中断事件，南欧天然气价格将上涨最剧，因为他们得和亚洲市场竞争LNG供应。

亚洲LNG价格目前每百万英热单位(mmBtu)约为18美元，比2月触及的高点20.50低约2美元。(完)

(编译 石冠兰/李婷仪 审校 高琦/张明钧)

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