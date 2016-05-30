普京对美反导系统发出警告 称罗马尼亚和波兰或成为俄打击的靶心

路透雅典5月27日（记者Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周五警告罗马尼亚和波兰称，这两个国家将发现其在俄罗斯火箭的射程范围内，因罗马尼亚和波兰同意美国在境内部署俄方视为安全威胁的导弹防御系统。

这是普京迄今有关美国导弹防御系统最严厉的警告， 他称俄方一直强调会采取报复性措施，但美国及其盟友从未重视过俄方警告。

本月早些时候美国军方开启了罗马尼亚境内的导弹防御系统，称该系统针对伊朗而非俄罗斯。波兰境内导弹防御系统的部署也在进行中。

“如果罗马尼亚那些地区的人们昨天还不清楚成为靶心意味着什么，那么今天我们将不得不实施特定举措来确保我们的安全，”普京在雅典与希腊总理齐普拉斯的联合记者会上说道。“波兰也是同样情况。”

普京并未说明俄罗斯的具体举措，但他坚称俄罗斯不会是首先行动的一方，仅会对美国的举动做出回应。“只有看到邻国区域内有火箭时我方才会采取行动。”

他表示美方关于部署导弹防御系统是为防御伊朗的说法讲不通，因为国际社会已与伊朗达成了禁止伊朗核项目的协议。他称，美国反导系统的导弹可轻易射达俄罗斯。

“那怎么可能不对我们造成威胁呢？”普京问道。

普京就俄罗斯对美国导弹防御系统的不满未得到重视表示失望。

“我方一直在重复表示我们将被迫回应......但没有人理睬我们。没有人想要与我们谈判。”（完）