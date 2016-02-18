普京称俄罗斯与欧盟关系迟早会恢复正常

俄罗斯总统普京周三与匈牙利总理欧尔班会谈后称，他确信俄罗斯与欧盟的关系迟早会恢复正常。因克里米亚并入俄罗斯以及乌克兰东部地区冲突，欧盟对俄罗斯实施了制裁。包括欧尔班在内的一些欧洲国家领导人希望恢复与俄罗斯的贸易关系。欧尔班称，他认为欧盟对俄罗斯的经济制裁措施今年到期后不会再延长。路透