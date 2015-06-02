俄罗斯反驳欧盟对其旅行禁令的指责

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科6月1日 - 俄罗斯周一就欧盟允许公布俄方禁止欧洲官员入境名单一事批评后者。
俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄方“秘密的”向欧盟移交了该名单。俄罗斯制定该名单以应对欧盟对俄罗斯官员实施的类似禁令。
欧盟表示，该旅行禁令不合理。路透周末看到的名单显示，包括欧洲政界人士及军方官员在内的89人在名单上。
捷克外交部声明称，其外长扎奥拉莱克周一召见俄罗斯驻捷克大使，就这一“单边、毫无根据且不透明的举措”表示异议。
拉夫罗夫称，西方关于该旅行禁令不合理的指责实属荒谬。
“俄方引入的反制裁措施，适用于在支持乌克兰政变中最活跃的官员，那场政变导致俄罗斯族裔开始在乌克兰受到迫害和歧视，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。
“与欧盟引入的针对大约150名俄罗斯人的限制措施相比，我认为我方对欧盟成员国公民采取相同措施的人数少了很多，”他说道。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称，“很难理解”欧盟的反应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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