俄罗斯反驳欧盟对其旅行禁令的指责

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月1日 - 俄罗斯周一就欧盟允许公布俄方禁止欧洲官员入境名单一事批评后者。
俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄方“秘密的”向欧盟移交了该名单。俄罗斯制定该名单以应对欧盟对俄罗斯官员实施的类似禁令。
欧盟表示，该旅行禁令不合理。路透周末看到的名单显示，包括欧洲政界人士及军方官员在内的89人在名单上。
捷克外交部声明称，其外长扎奥拉莱克周一召见俄罗斯驻捷克大使，就这一“单边、毫无根据且不透明的举措”表示异议。
拉夫罗夫称，西方关于该旅行禁令不合理的指责实属荒谬。
“俄方引入的反制裁措施，适用于在支持乌克兰政变中最活跃的官员，那场政变导致俄罗斯族裔开始在乌克兰受到迫害和歧视，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。
“与欧盟引入的针对大约150名俄罗斯人的限制措施相比，我认为我方对欧盟成员国公民采取相同措施的人数少了很多，”他说道。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称，“很难理解”欧盟的反应。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。