中国投资: 莫斯科证交所IPO获全额认购,中投为主要投资者之一

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透莫斯科2月14日 - 莫斯科证交所的首次公开发行(IPO)已经获得全额认购,中国投资公司(CIC)和俄罗斯的国有私募基金是主要投资者之一.
一名消息人士称,中投公司计划认购约20%的股份,投资大约1亿美元,这与俄罗斯政府支持的Russian Direct Investment Fund(RDIF)的投资数额大体相当.另一位消息人士称,中投公司可能认购高达25%的股份.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f