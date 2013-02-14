中国投资: 莫斯科证交所IPO获全额认购,中投为主要投资者之一

路透莫斯科2月14日 - 莫斯科证交所的首次公开发行(IPO)已经获得全额认购,中国投资公司(CIC)和俄罗斯的国有私募基金是主要投资者之一.

一名消息人士称,中投公司计划认购约20%的股份,投资大约1亿美元,这与俄罗斯政府支持的Russian Direct Investment Fund(RDIF)的投资数额大体相当.另一位消息人士称,中投公司可能认购高达25%的股份.(完)