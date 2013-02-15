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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 14:51 BJT

俄罗斯新股: 莫斯科证交所IPO定价为每股55卢布,在参考区间的下端

路透莫斯科2月15日 - 莫斯科证交所周五表示,该所首次公开发行(IPO)定价为每股55卢布(1.83美元),在参考区间的下端.

莫斯科证交所在声明中称,据此价格该所总融资额为150亿卢布,估值为1,269亿卢布,约合42亿美元.

金融市场的消息人士称,周四参考价格区间由之前的每股55-63卢布缩窄至55-57卢布.(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)
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