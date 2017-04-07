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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 08:06 BJT

目击者周四听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声 无人受伤

路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。

俄新社援引俄罗斯紧急事务部一位消息人士话称，没人在该爆炸中受伤，但一辆汽车因坠落的瓦砾而受损。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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