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时事要闻 | 2012年 10月 10日 星期三 11:12 BJT

俄罗斯一武器废弃场爆炸 无人伤亡

路透莫斯科10月9日电---据俄罗斯政府和目击者称，距离俄罗斯奥伦堡市约30公里的一个武器废弃场周二发生爆炸，初步报告显示爆炸未造成人员伤亡。

俄罗斯调查委员会发表声明称，约4,000吨弹药在士兵卸货时突然爆炸，目前正在调查是否疏忽所致。

俄罗斯紧急事务部称，根据初步信息，此次爆炸没有造成人员伤亡。当地政府疏散附近三个村庄的居民，并宣布进入紧急状态。

电视台播放的从奥伦堡市中心拍摄的画面显示，30公里外的事发现场冒起白色蘑菇云。目击者称，该市一些房屋的窗户被爆炸震得关闭了。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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