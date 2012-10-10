俄罗斯一武器废弃场爆炸 无人伤亡

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科10月9日电---据俄罗斯政府和目击者称，距离俄罗斯奥伦堡市约30公里的一个武器废弃场周二发生爆炸，初步报告显示爆炸未造成人员伤亡。
俄罗斯调查委员会发表声明称，约4,000吨弹药在士兵卸货时突然爆炸，目前正在调查是否疏忽所致。
俄罗斯紧急事务部称，根据初步信息，此次爆炸没有造成人员伤亡。当地政府疏散附近三个村庄的居民，并宣布进入紧急状态。
电视台播放的从奥伦堡市中心拍摄的画面显示，30公里外的事发现场冒起白色蘑菇云。目击者称，该市一些房屋的窗户被爆炸震得关闭了。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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