俄罗斯一武器废弃场爆炸 无人伤亡

路透莫斯科10月9日电---据俄罗斯政府和目击者称，距离俄罗斯奥伦堡市约30公里的一个武器废弃场周二发生爆炸，初步报告显示爆炸未造成人员伤亡。

电视台播放的从奥伦堡市中心拍摄的画面显示，30公里外的事发现场冒起白色蘑菇云。目击者称，该市一些房屋的窗户被爆炸震得关闭了。（完）