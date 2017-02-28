俄罗斯2月石油减产12.4万桶/日--国际文传电讯社

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透莫斯科2月28日 - 国际文传电讯社(Interfax)援引熟悉生产数据的人士报导称，俄罗斯2月1-27日的石油产量，与去年10月对比减少约12.4万桶/日。去年10月被用来作为石油输出国组织(OPEC)减产协议的基准月份。
俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示，预计俄罗斯2月减产逾11.7万桶/日。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。