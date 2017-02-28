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国际财经 | 2017年 2月 28日 星期二 16:32 BJT

俄罗斯2月石油减产12.4万桶/日--国际文传电讯社

路透莫斯科2月28日 - 国际文传电讯社(Interfax)援引熟悉生产数据的人士报导称，俄罗斯2月1-27日的石油产量，与去年10月对比减少约12.4万桶/日。去年10月被用来作为石油输出国组织(OPEC)减产协议的基准月份。

俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示，预计俄罗斯2月减产逾11.7万桶/日。(完)

(编译 侯雪苹；审校 白云)

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