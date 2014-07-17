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时事要闻 | 2014年 7月 17日 星期四 14:17 BJT

俄罗斯将对美国实施的新制裁予以反击--副外长

路透莫斯科7月17日 - 俄罗斯副外长亚布科夫(Sergei Ryabkov)向国际文传电讯社称，美国对俄罗斯企业和银行业实施新的制裁，将让两国关系变得更加复杂。

他表示，俄罗斯计划采取反击举措，而这些举措预计将让华盛顿感到“痛苦”。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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