俄罗斯副财长：G20应关注债务问题 而非急于判断日本的刺激措施

路透莫斯科2月1日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak对路透表示,20国集团(G20)本月召开会议时应集中精力再次承诺将控制借款和削减债务,而不是急于对日本刺激本国经济的措施下断语.

有关"货币战"的争论已让深受债务困扰的富裕国家与快速增长的出口国间的关系出现裂痕,后者担心出现新一轮货币竞争性贬值.在此背景下,莫斯科将于2月15-16日主持G20财长和央行总裁会议.

俄罗斯央行一名官员此前指责日本采取"具有贸易保护主义性质的货币政策".但Storchak表示,应该理智讨论汇率问题

"日本是一个开放的经济体,我认为人们在指责其引发货币竞争性贬值前都应再三思量,"Storchak称,这响应了俄罗斯G20特使Ksenia Yudayeva的安抚论调.

Storchak补充道,近几年美国和欧元区国家等纷纷采取非传统货币政策表明,这些国家的增长模式在后危机时代有非常明显的不足.

此外,虽然中国和俄罗斯等国拥有数以万亿计的美元储备,主要投资于发达国家的主权债券,但他们在国际货币基金组织(IMF)的话语权很小.

IMF未能在自己设定的最终期限到来前就新的投票权分配公式达成一致.Storchak亦看淡此问题取得突破性进展的可能性.

"预计此问题在未来六个月内取得突破性进展还比较合理,应进一步利用G20的潜能来为配额问题寻找解决之策,"他称.(完)

(编译 许娜; 审校 沈以文)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。