俄罗斯金融市场重挫 普京加强控制克里米亚

* 莫斯科股市重挫10.8%，卢布触及历史低位

* 乌克兰边境卫队称俄罗斯军队在克里米亚附近集结

* 拜登与欧盟部长们要求俄罗斯撤兵，否则将面临孤立

* 俄罗斯舰队否认向被包围的乌克兰军队发出最后通牒

* 示威者在乌克兰南部与东部挥舞俄罗斯国旗

路透莫斯科/乌克兰3月3日 -俄罗斯周一为军事干预乌克兰付出沉重的金融代价，其股市、债券与卢布大幅下跌。总统普京派军队加强对说俄语的克里米亚地区的控制。

莫斯科股市下挫10.8%，市值挥发近600亿美元，超过了上月俄罗斯举办索契冬奥会花费的510亿美元。

俄乌关系紧张促使资金外流，俄罗斯央行投入近120亿美元的外汇储备来提振卢布。

普京周末宣布已获得出兵乌克兰的授权，以保护当地的俄罗斯利益与民众。

美国总统奥巴马称俄罗斯的行动违反了国际法和乌克兰主权，并称美国将考虑制裁行动以孤立俄罗斯。

“这对于俄罗斯来说将是代价高昂的行动。现在他们该考虑是否可以通过外交途径而不是武力来维护自己的利益，”他对记者表示。他说，普京应该让国际社会来斡旋，达成乌克兰所有各方都能接受的协议。

欧盟(EU)威胁要采取“针对性措施”，除非俄罗斯把军队撤回基地并开始与乌克兰新政府展开谈判。

普京近一周来首次公开露面，飞抵俄罗斯西部观看军事演习，这似乎是在展示力量。

俄罗斯国际文传电讯社称，俄黑海舰队否认曾对驻克里米亚的乌军发出最后通牒的报导。之前该社援引乌克兰匿名消息人士报导称，俄舰队限令乌方在周二上午前投降，否则将面临打击。美国则表示，任何此种威胁都会导致局势的危险升级。

乌克兰代总统称，俄罗斯在克里米亚的军事存在不断增加。

双方迄今都在避免流血冲突，但市场动荡突显出此次危机可能给俄罗斯脆弱的经济造成的损害，俄罗斯因此将更加难以平衡预算，且可能削弱企业和公众对普京的支持。

俄罗斯经济部副部长AndreiKlepach称，市场“歇斯底里”将减弱，但同欧盟和美国的紧张关系会继续打压俄罗斯经济。欧盟和美国已威胁会对俄罗斯实施签证禁令、资产冻结和贸易限制等制裁措施。

在克里米亚首府辛菲罗波尔和黑海之间的Perevalnoye，数以百计的俄罗斯军人乘坐卡车和装甲车--他们身着没有国家标志的制服，包围了两个军事设施，并限制乌克兰士兵行动。这些拒绝投降的乌克兰士兵已经实质上沦为囚犯。

乌克兰周日召集了预备役军人。此前，英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林称普京引发了“21世纪欧洲的最大危机”。

根据乌克兰邻国波兰的要求，北大西洋公约组织(NATO)盟国周二将就乌克兰危机进行紧急对话，这是三天内的第二次。

欧盟外长周一威胁称，如果俄方不从乌克兰撤军，将对俄罗斯进行制裁，同时还提出与其他国际机构一起调停俄乌关系。

外长们未就对俄罗斯的具体惩罚措施达成一致。欧盟领导人将在周四举行紧急峰会。

**市场反应**

如欲浏览克里米亚危机图表，请点选：link.reuters.com/suh37v

如欲浏览乌克兰民族构成图表，请点选：link.reuters.com/dag37v

在卢布跌至历史低点后，俄罗斯央行将指标贷款利率上调了1.5个百分点。

乌克兰的紧张局势还推动欧洲股市下跌2-3%，美股也下滑1%，避险的黄金则涨至四个月高点。

芝加哥小麦期货升逾5%，玉米上涨约4%，因市场担忧作为主要粮食出口区的黑海出口中断。

俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)股价大跌近14%。该公司通过乌克兰向欧洲供气。

西方领导人多次警告普京不要动武，威胁这将带来经济和外交后果，但尚未考虑采取军事行动。

俄总理梅德韦杰夫周一表示，称将继续推进兴建一直接连接该国与乌克兰克里米亚地区的桥梁的计划。

**俄罗斯旗帜飘扬**

俄罗斯军队未开一枪就夺占了克里米亚。所有眼球聚焦在俄罗斯是否将对主要说俄语的乌克兰东部采取军事行动，过去三日，当地的莫斯科支持者在多个城市进行示威，并在大楼升起俄罗斯国旗。

俄罗斯在其和乌克兰的边境开展15万兵力的军演，但迄今并未跨过边境。

俄罗斯驻联合国特使周一表示，乌克兰前总统亚努科维奇致信俄罗斯总统普京，要求普京使用俄罗斯军力，在乌克兰恢复法律和秩序。

欧盟和北约加强对俄罗斯口头压力，但一德国发言人称，总理梅克尔认为采用政治方法解决乌克兰危机还不是太迟。

至今为止，西方国家对乌克兰危机的反应大多是象征性的。美国总统奥巴马和其他国家领袖已暂停为出席索契八国集团(G8)峰会而进行的准备工作。一些国家召回了大使。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。