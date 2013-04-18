不存在普遍适用于所有G20国家的债务目标--俄罗斯副财长

* 俄罗斯副财长称，不存在‘普遍适用’的债务/GDP之比目标

* 俄罗斯称G20应坚守之前的汇率承诺

* 日本将因其国内政策受到质询

路透华盛顿4月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周三表示，20国集团(G20)成员国准备在今年稍晚就债务削减计划达成一致，但各国将根据自身不同的经济状况制定出不同的目标。

俄罗斯还就本周稍后举行的G20财长会议发出暗示，称G20成员国应坚守之前的承诺，避免货币竞争性贬值，由市场来决定汇率。

新的G20债务协议若能达成，将是对2010年在多伦多达成计划的有力跟进。多伦多会议上为G20设定了债务与国内生产总值(GDP)之比的具体目标。

本周G20会议前准备的一份文件显示，该集团正考虑提出，在较长时期内将公共债务与GDP之比削减至远低于90%的水平。

Sergei Storchak表示，具体的债务/GDP之比目标将基于各国经济状况而有所不同。俄罗斯今年是G20的轮值主席国。

“方式将是灵活的，也许最重要的是，把短期、中期和长期(债务削减)目标明确区别开来，”他在华盛顿的彼得森国际经济研究所发表讲话称。

“对我们(G20)集团而言，对债务应处于可持续水平这一点达成共识非常重要...而且在不同的国家，可持续性水平所对应的可能是不同的数字。”

Storchak表示，债务协议将会在今年某个时候达成，也许是在7月的G20财长会议期间，也许是在9月圣彼得堡的G20峰会期间。

**汇率承诺**

俄罗斯G20协调人Ksenia Yudayeva表示，各国应该坚持市场决定汇率的承诺。各国在2月G20和G7会议上首次做出这种承诺。

全球决策者此前曾表示，日本的刺激计划将成为本周G20、世行和国际货币基金组织(IMF)全球经济会议的主要议题，尤其是超宽松政策给资产价格造成的影响和引发投机性买盘的风险。

Storchak表示，现在对日本的政策作出评判为时尚早，领导人应该先了解日本的动机及其政策对贸易伙伴带来的影响。

美国财长杰克卢周三稍早表示，鼓励经济成长对日本来说十分重要，但美国政府正密切留意日本政策，以确保日本坚守在G7会议上做出的汇率承诺。(完)

(编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 许娜/郑茵/张荻)

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