不存在普遍适用于所有G20国家的债务目标--俄罗斯副财长

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 俄罗斯副财长称，不存在‘普遍适用’的债务/GDP之比目标
* 俄罗斯称G20应坚守之前的汇率承诺
* 日本将因其国内政策受到质询
路透华盛顿4月17日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周三表示，20国集团(G20)成员国准备在今年稍晚就债务削减计划达成一致，但各国将根据自身不同的经济状况制定出不同的目标。
俄罗斯还就本周稍后举行的G20财长会议发出暗示，称G20成员国应坚守之前的承诺，避免货币竞争性贬值，由市场来决定汇率。
新的G20债务协议若能达成，将是对2010年在多伦多达成计划的有力跟进。多伦多会议上为G20设定了债务与国内生产总值(GDP)之比的具体目标。
本周G20会议前准备的一份文件显示，该集团正考虑提出，在较长时期内将公共债务与GDP之比削减至远低于90%的水平。
Sergei Storchak表示，具体的债务/GDP之比目标将基于各国经济状况而有所不同。俄罗斯今年是G20的轮值主席国。
“方式将是灵活的，也许最重要的是，把短期、中期和长期(债务削减)目标明确区别开来，”他在华盛顿的彼得森国际经济研究所发表讲话称。
“对我们(G20)集团而言，对债务应处于可持续水平这一点达成共识非常重要...而且在不同的国家，可持续性水平所对应的可能是不同的数字。”
Storchak表示，债务协议将会在今年某个时候达成，也许是在7月的G20财长会议期间，也许是在9月圣彼得堡的G20峰会期间。
**汇率承诺**
俄罗斯G20协调人Ksenia Yudayeva表示，各国应该坚持市场决定汇率的承诺。各国在2月G20和G7会议上首次做出这种承诺。
全球决策者此前曾表示，日本的刺激计划将成为本周G20、世行和国际货币基金组织(IMF)全球经济会议的主要议题，尤其是超宽松政策给资产价格造成的影响和引发投机性买盘的风险。
Storchak表示，现在对日本的政策作出评判为时尚早，领导人应该先了解日本的动机及其政策对贸易伙伴带来的影响。
美国财长杰克卢周三稍早表示，鼓励经济成长对日本来说十分重要，但美国政府正密切留意日本政策，以确保日本坚守在G7会议上做出的汇率承诺。(完)
(编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 许娜/郑茵/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。