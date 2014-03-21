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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 15:15 BJT

俄官员称制裁尚未严重影响俄金融业

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯副财长Alexei Moiseev周五表示，预计西方因克里米亚问题对俄实施的制裁不会马上对金融行业产生重大影响。

“目前看来，对金融行业没有严重影响，”Moiseev在一次商务会议间隙对记者表示。

美国周四对俄罗斯宣布实施第二轮制裁，欧盟预计也将宣布制裁措施。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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