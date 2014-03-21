俄官员称制裁尚未严重影响俄金融业

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯副财长Alexei Moiseev周五表示，预计西方因克里米亚问题对俄实施的制裁不会马上对金融行业产生重大影响。
“目前看来，对金融行业没有严重影响，”Moiseev在一次商务会议间隙对记者表示。
美国周四对俄罗斯宣布实施第二轮制裁，欧盟预计也将宣布制裁措施。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。