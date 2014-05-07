焦点：投资勇士坚守俄罗斯阵地 寄望风雨过后见彩虹

图为2月17日在莫斯科拍摄的欧元和俄罗斯卢布现钞。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透纽约5月6日 -部份全球大型投资者忍受俄罗斯资产今年的大跌之势，拒绝匆促退场，因其相信任何因乌克兰危机而对俄罗斯所采取的报复行动都将消退，而行情将会反弹。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，超过四分之三的资产经理在今年第一季削减俄罗斯资产配置。少数抱牢仓位的基金经理承认，他们的决定损及基金的表现，但他们认为价格跌势剧烈到不符合现实。

“投资人对俄罗斯出现情绪性的反应，而非理性反应，”新兴市场基金公司Ashmore的股票产品经理Julie Dickson指出。

尤其是俄罗斯股票跌势惨重，3月初时单日跌幅甚至超过10%。年内迄今，卢布计价的MICEX股价指数跌13%，美元计价的RTS指数.IRTS跌21%。

而卢布兑美元则贬值8.5%。

Dickson表示，Ashmore公司认为乌克兰的动荡并不会引发全面性军事冲突。

她表示，与莫斯科的僵持“将通过外交解决。俄罗斯股票的估值极其便宜，跌得过多了。”

但Ashmore因超配俄罗斯资产，目前暂使绩效受损。根据路透数据，其新兴市场小型股票基金(ESSAX.O)年内迄今下跌3.30%；指标MSCI明晟新兴市场小型股指数则涨4.82%。

俄罗斯股票历史市盈率(本益比)为5倍。只有MSCI明晟新兴市场股票指数.MSCIEF其他成份市场12.2倍的一半不到。美国标准普尔500指数.SPX则为18倍。

和Ashmore不同的是，多数投资人均自俄罗斯股市撤退。根据理柏，86%共同基金报称在2013年第四季及今年第一季的配置中，削减俄罗斯股票的曝险。

例如摩根大通就建议低配俄罗斯股汇债市仓位，因俄罗斯与乌克兰间冲突加剧。

拥有规模8,600亿美元全球最大主权财富基金的挪威，则将延迟对俄罗斯的任何新投资。

该基金通常都会善用市场压力的机会布局，但基金执行长Yngve Slyngstad告诉路透，“当风险属于地缘政治相关因素时，逆周期而为其实不太有用。”

**债券表现疲弱**

以美元计价的俄罗斯主权债.JPMEGRUS和准主权债券今年迄今累计下滑了4.93%，跌幅仅小于乌克兰的9.47%。除了加纳债券下滑约0.33%外，摩根大通全球新兴市场债券指数的各成分券今年全都上扬，该指数本身亦上升5.45%。

此指数涵盖的俄罗斯投资级债券收益率较可比美国公债高出360个基点，表现逊于印尼和克罗地亚等信用评级较低国家的债券。

“俄罗斯目前正在交易的是类似BB和B的债信评级债券，”总部位于洛杉矶的TCW投资组合经理Dave Robbins在电话会议上称。

根据理柏的数据，75%的硬货币债券基金减持俄罗斯资产，78%的本币债券基金也做出了类似的减码举动。

TCW维持俄罗斯债券配比在10-11%的超配水平不变，而摩根大通全球新兴市场债券指数中俄罗斯债券的权重仅为8.9%。

“我们肯定因为持有俄罗斯资产而受到冲击，”Robbins称，“显然，乌克兰政治局势已让我们付出略高于50个基点的溢价，但我们认为，与市面上的其他许多债券相比，俄罗斯债券实际上已显得极为便宜。”(完)

(编译 龚芳/张若琪/许娜；审校 孙茉莉)

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