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时事要闻 | 2012年 2月 6日 星期一 14:25 BJT

莫斯科一核研究所失火 官方称无辐射泄漏风险

路透莫斯科2月5日电（记者 Alexei Anishchuk）---俄罗斯官员称，莫斯科一家核研究中心周日发生的火灾没有带来辐射泄漏风险，不过俄罗斯绿色和平组织对此事表达了严重关切。该核研究中心存放一个有60年历史的核反应堆，该反应堆处於停止运行状态。

失火的阿里哈诺夫理论与实验物理研究所（Alikhanov Institute of Theoretical and Experimental Physics）位於莫斯科西南部，该研究所中有一台研究用对撞机。研究所官员在其网站上的声明中称，周日稍早研究所部分区域起火。

声明称，该对撞机已於12月25日关闭，对撞机所处区域无辐射源，没有辐射泄漏的危险。声明并称，工作人员已被转移，没有人受伤。

目击者称，灰色烟雾从这个被墙壁围起来的研究所上方升起，空气中充满刺鼻的味道。约30辆消防车和救护车停在主门内外。

打进该研究所的电话无人接听。

俄罗斯紧急事务部莫斯科分支机构发言人弗拉索夫（Sergei Vlasov）称，大火发生於一个地下室区域。

俄罗斯国有核能公司Rosatom发言人诺维考夫（Sergei Novikov）称，没有出现明火，只有从一个电缆集中区传出的烟雾，不会影响该研究所的任何核原料。

诺维考夫说：“此事对裂变物质不构成任何威胁。”他并表示，消防员向受影响区域喷射了灭火泡沫。他还称，该研究所的重水研究反应堆当时已不再运行。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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