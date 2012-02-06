莫斯科一核研究所失火 官方称无辐射泄漏风险

2月5日在莫斯科拍到的消防队员赶到冒浓烟的阿里哈诺夫理论与实验物理研究所的图片。 REUTERS/Mikhail Voskresensky

路透莫斯科2月5日电（记者 Alexei Anishchuk）---俄罗斯官员称，莫斯科一家核研究中心周日发生的火灾没有带来辐射泄漏风险，不过俄罗斯绿色和平组织对此事表达了严重关切。该核研究中心存放一个有60年历史的核反应堆，该反应堆处於停止运行状态。

失火的阿里哈诺夫理论与实验物理研究所（Alikhanov Institute of Theoretical and Experimental Physics）位於莫斯科西南部，该研究所中有一台研究用对撞机。研究所官员在其网站上的声明中称，周日稍早研究所部分区域起火。

声明称，该对撞机已於12月25日关闭，对撞机所处区域无辐射源，没有辐射泄漏的危险。声明并称，工作人员已被转移，没有人受伤。

目击者称，灰色烟雾从这个被墙壁围起来的研究所上方升起，空气中充满刺鼻的味道。约30辆消防车和救护车停在主门内外。

打进该研究所的电话无人接听。

俄罗斯紧急事务部莫斯科分支机构发言人弗拉索夫（Sergei Vlasov）称，大火发生於一个地下室区域。

俄罗斯国有核能公司Rosatom发言人诺维考夫（Sergei Novikov）称，没有出现明火，只有从一个电缆集中区传出的烟雾，不会影响该研究所的任何核原料。

诺维考夫说：“此事对裂变物质不构成任何威胁。”他并表示，消防员向受影响区域喷射了灭火泡沫。他还称，该研究所的重水研究反应堆当时已不再运行。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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