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时事要闻 | 2014年 11月 28日 星期五 17:44 BJT

俄罗斯战舰进入英吉利海峡演习--俄新社

路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯官方媒体俄新社援引俄罗斯北海舰队新闻部门的说法称，一队俄罗斯战舰周五进入英吉利海峡进行演习。

报导称，由反潜舰Severomorsk率领的编队已经通过多佛海峡，目前位于塞纳湾附近的公海等待暴风雨通过。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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