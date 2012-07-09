俄罗斯特大洪灾致150人死亡

俄罗斯南部地区周末发生洪灾，造成150人死亡，数千人流离失所，受灾最严重的为克雷姆斯克镇。总统普京已下令调查洪灾原因，希望平息外界对当局应灾能力的抨击。遇难者中多数属於溺亡，许多人是在睡梦中遭洪水袭击。普京宣布7月9日为全国哀悼日，悼念遇难者。路透