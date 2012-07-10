俄指责地方领导人发布洪灾预警迟缓

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透俄罗斯克雷姆斯克7月9日电（记者 Andrey Kuzmin）---俄罗斯政府周一指责地方当局应对洪灾不力，希望借此平息民愤。俄罗斯洪灾已造成黑海附近171人死亡。
克雷姆斯克地区周末遭遇洪灾破坏，俄罗斯紧急情况部长指责地方官员发布洪灾警告迟缓，数小时後，克雷姆斯克地区负责人被解职。
电视画面显示，俄总统普京在克里姆林宫要求下属在周末前汇报赈灾情况。
普京称：“我们必须帮助这些家庭，帮助所有处境艰难、几乎失去一切的人。”2000年，普京首次出任俄总统时，曾被指责应灾不力，因此本次急於表明在控制灾情。
克雷姆斯克拥有5.7万人口，位於地方首府克拉斯诺达尔（Krasnodar）和大型港口新罗西斯克（Novorossiisk）之间。克雷姆斯克居民下葬遇难者时称，他们对领导人感到失望，洪水来袭时，许多遇难者正在睡梦中。
52岁的Igor Markozov在给父亲下葬时称：“老人家醒了，试图逃出房屋，但洪水将他卷走了。次日，我们找到了他的遗体，衣服都没了。”
俄紧急情况部长普奇科夫（Vladimir Puchkov）暗示，应直接谴责地方领导人，而不是国家领袖，因为周五晚暴雨来袭後，地方领导人发布预警迟缓。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。