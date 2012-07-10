俄指责地方领导人发布洪灾预警迟缓

路透俄罗斯克雷姆斯克7月9日电（记者 Andrey Kuzmin）---俄罗斯政府周一指责地方当局应对洪灾不力，希望借此平息民愤。俄罗斯洪灾已造成黑海附近171人死亡。

克雷姆斯克地区周末遭遇洪灾破坏，俄罗斯紧急情况部长指责地方官员发布洪灾警告迟缓，数小时後，克雷姆斯克地区负责人被解职。

电视画面显示，俄总统普京在克里姆林宫要求下属在周末前汇报赈灾情况。

普京称：“我们必须帮助这些家庭，帮助所有处境艰难、几乎失去一切的人。”2000年，普京首次出任俄总统时，曾被指责应灾不力，因此本次急於表明在控制灾情。

克雷姆斯克拥有5.7万人口，位於地方首府克拉斯诺达尔（Krasnodar）和大型港口新罗西斯克（Novorossiisk）之间。克雷姆斯克居民下葬遇难者时称，他们对领导人感到失望，洪水来袭时，许多遇难者正在睡梦中。

52岁的Igor Markozov在给父亲下葬时称：“老人家醒了，试图逃出房屋，但洪水将他卷走了。次日，我们找到了他的遗体，衣服都没了。”

俄紧急情况部长普奇科夫（Vladimir Puchkov）暗示，应直接谴责地方领导人，而不是国家领袖，因为周五晚暴雨来袭後，地方领导人发布预警迟缓。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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