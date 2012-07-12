特写：俄罗斯洪水令民众措手不及

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
路透俄罗斯克雷姆斯克7月10日电(记者 Andrey Kuzmin)---Aziza Azimova周五像往常一样按时上床，看了一会儿电视，然後关了灯，并不在意外面的大雨。
灯光闪烁了几下，她爬起来向外瞟了一眼。一直以来，洪水是这个小镇的一个祸患，但她的花园现在并未积水，所以她又回到了床上。
现年54岁的Azimova对克雷姆斯克接下来要发生的事情完全没有准备。克雷姆斯克是俄罗斯南部高加索山区边缘的一座乡村小镇。
她在夜里被外面的吵闹声惊醒，她发现洪水席卷而来，并通过门窗进到了屋里。
片刻过後，她开始奋力逃命，洪水将她顶到了卧室的房顶，随後她便溺水了。
一道水墙划破了黑暗笼罩的小镇，裹携着人群和动物沿着宽阔、绿树成荫的街道顺流而下，留下了一片狼藉。这场洪水仅克雷姆斯克地区就造成159人死亡。
Azimova哭着说：“这场雨看似没什麽特别，也没有那种会有麻烦的迹象。”她周二坐在已经满目疮痍的家附近，她的手和腿都用绷带缠着，身上到处都是伤口和瘀青。
“我在大概10:30时上床，看了会儿电视。没人说下雨的事，也没有紧急预警。”
Azimova说她半夜被一阵“巨大的响声”所惊醒。她关了窗和浴室的门，但洪水还是不停地涌入屋中，并迅速淹没了她。她刚刚溜出医院，想看看自己家里还剩下什麽。
她说：“我开始并没有恐慌，我想洪水会退去。可之後我就害怕了。我爬上了橱柜开始游泳。洪水漫到了天花板，我呛了几口水，而且没有空气了。”
“然後橱柜倒了，砸碎了窗户，然後我从窗户中被洪水挤到了街上。我割伤了自己。水很咸，还满是汽油，我吞了好多水。”
“然後我的邻居看到了我，抓住我的头发救了我。”
Azimova是这场洪水的幸运儿之一，但她怀疑国家是否能给予其足够的善後补贴。
她对洪水的蔓延速度感到不解，也对没人拉响警报感到纳闷。
她说：“我们有警铃，但为什麽没人拉响呢？”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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