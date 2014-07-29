拉夫罗夫：俄不会对西方制裁“以牙还牙”

俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯不会对西方的经济制裁“以牙还牙”或“歇斯底里地”行事。他表示，制裁只会让俄罗斯在经济上更独立。拉夫罗夫表示，他希望对马航MH17坠毁事件的调查能够客观。西方领导人则称几乎可肯定该航班是被乌克兰东部亲俄分裂主义者击落。图为拉夫罗夫。路透