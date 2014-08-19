俄罗斯设法缓解禁止进口西方食品后的价格上涨压力

路透莫斯科8月18日 - 俄罗斯将允许从邻国白俄罗斯和哈萨克斯坦进口用西方原材料加工的食品，以控制国内食品价格上涨。该国禁止进口部分西方食品导致价格上涨。

俄罗斯在8月7日禁止进口美国、欧盟、挪威、加拿大和澳洲的肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜，为期一年，以报复西方因乌克兰危机对其实施制裁。

但俄政府难以控制物价上涨，此前约50%的鱼类、牛奶、牛肉和奶酪依赖进口。

“我们的关税同盟伙伴国将从中受益，因为之前俄罗斯直接进口的部分产品，现在将在这些国家加工，”俄罗斯的通讯社援引副总理Arkady Dvorkovich的话报导称。

俄罗斯总理梅德韦杰夫周一表示，希望对西方食品的进口禁令不要持续太长时间。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张荻)

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