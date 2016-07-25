（更正）俄罗斯财政部可能于8月恢复出售外汇--媒体

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
(更正：因塔斯社发出更正，第三段改为“财政部不排除今年在国内增加举债，而非发行更多欧洲债券”，非“不排除今年发行更多欧洲债券的可能性”)
路透莫斯科7月25日 - 国际文传电讯社(Interfax)周一引述俄罗斯财政部副部长Maxim Oreshkin谈话指出，财政部可能在8月恢复出售储备基金的外汇，以协助填补财政短差。
俄新社则引述该名官员说法指出，当前卢布的汇率与俄国国际收支及油价相呼应。
塔斯社(TASS)报导指出，Oreshkin同时提到，财政部不排除今年在国内增加举债，而非发行欧洲债券。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。