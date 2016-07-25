（更正）俄罗斯财政部可能于8月恢复出售外汇--媒体

(更正：因塔斯社发出更正，第三段改为“财政部不排除今年在国内增加举债，而非发行更多欧洲债券”，非“不排除今年发行更多欧洲债券的可能性”)

路透莫斯科7月25日 - 国际文传电讯社(Interfax)周一引述俄罗斯财政部副部长Maxim Oreshkin谈话指出，财政部可能在8月恢复出售储备基金的外汇，以协助填补财政短差。

俄新社则引述该名官员说法指出，当前卢布的汇率与俄国国际收支及油价相呼应。

塔斯社(TASS)报导指出，Oreshkin同时提到，财政部不排除今年在国内增加举债，而非发行欧洲债券。(完)