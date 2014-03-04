俄罗斯玩硬的 外资仓皇出逃

* 俄罗斯经济可能受创

* 危机已经让投资人受惊

* 普京的军事野心恐招来经济恶果

撰稿 Sujata Rao 编译 张明钧/白云

路透伦敦3月3日 -俄罗斯强力推进乌克兰克里米亚地区，克林姆林宫的军事野心凌驾于经济利益之上，令外国股票及债券投资人胆颤心惊，恐引发外资大举出走。

俄罗斯央行拥有约5,000亿美元储备，意味着期债信评等无虞，而投资俄罗斯总是得要将政治风险纳入考量。

然而俄罗斯在克里米亚的举动不但使其面临国际谴责，同时招来西方施加制裁的威胁，将使其已经陷入滑坡的经济再受打击；美国国务卿克里扬言其将面临“非常严重的后果”。

而或许更为重要的是，这将使得投资人更加不相信俄罗斯。

Hermes Fund Managers新兴市场主管Gary Greenberg表示，若不确定情势延烧，俄罗斯金融市场遭到抛售的情形恐将持续恶化，特别是估计外资持有比重达70%的股票市场最为岌岌可危。

“市场对此的评估是，俄罗斯宁可牺牲该国经济及国际地位，也要力保其欧亚大陆同盟的主张。”Greenberg表示，他所指的是俄罗斯打算建立的前苏维埃国家的关税同盟。

“表面上看起来这真的是一大利空，同时也对投资俄罗斯敲响警钟，”他说道，“在我来看，这也意味着经济将因此恶化，因此不难想见会有某种形式的抛盘。

莫斯科股市血流成河，光周一一天就暴跌12%，近600亿美元市值一夕消散。

卢布则是跌至历史低点，迫使央行升息1.5个百分点。交易商估计俄罗斯央行周一在汇市抛出100亿美元。

就连俄罗斯主权公债也遭到抛售，一日之间其指标债收益率(殖利率)与美国公债间的利差就上升了2.6个百分点；根据产业团体EMTA，俄罗斯公债是交投最热络的新兴市场债券工具。

若西方国家对俄罗斯祭出经济制裁，则跌势恐将进一步加剧。克里已经提出一些可能祭出的措施，包括冻结资产、停止提供签证、及贸易孤立等等。

太平洋投资管理公司(PIMCO)基金经理Francesc Balcells在一份报告中写道，无论危机结果为何，俄罗斯都将成为最大输家。

举例来说，限制持有俄罗斯金融资产的措施，恐将导致那些倚赖外资提供股票或债券融资的企业陷入困境。当地企业目前面临借款成本高涨以及数以十亿美元计贷款延后发放的情形，因外资银行对于放贷态度更为谨慎。

Balcells指出，“在国际债券市场上，俄罗斯企业一直是最为活跃的一群，而俄国也努力开放其本币债券市场给外国投资人，在此同时对于改善投资环境也有所进展。”

“上述的种种成就将因俄国与西方国家起冲突而遭到抹灭，从而让外资远离。”

**不合时宜**

俄罗斯与西方的对峙会因为不合时宜而带来更多损失。

首先，俄罗斯经济已经身陷困境，增长率放缓至不到2%，通胀上升，投资率滞留在约20%，远低于必要的水平。占俄罗斯预算收入一半的石油，其前景也不乐观。

第二，过去两年有投资者克服对俄罗斯的担忧，买入卢布债券，目前外资持有近四分之一的卢布债券。央行数据显示，截至2013年底，外资持有的俄罗斯债券升至9,000亿卢布(250亿美元)，是2012年初的九倍。

尽管新兴市场出现震荡，这些投资者仍然坚守对俄的投资仓位，他们押注俄罗斯拥有的外汇储备会让卢布保持坚挺。

可情况却相反，卢布是今年表现最差的新兴货币之一，兑美元跌了10%。

卢布意外疲软可能促使对亏损始料不及的外资出逃，不过，早在局势发展到最近这个地步前，外资可能就已经开始撤离。

摩根大通对投资者的月度调查显示，基金公司2月转为低配卢布和俄罗斯债券，同时也在大幅减少美元债券持仓。

“我想市场希望俄罗斯能有更高的风险溢价，”高盛资产管理公司的债券基金经理Sam Finkelstein说。他对俄罗斯持中性立场。

现在想要说服股市投资者留在俄罗斯，变得更加困难。摩根士丹利估计，今年已有逾20亿美元流出俄罗斯股票基金，2013年流出了42亿美元。

俄罗斯股市基于2015年预估获利的市盈率约为4.7倍，在所有新兴股市中是最低的，部分原因是对公司治理的担忧，以及对俄当地机构缺乏信心。相比之下，另一陷入麻烦的新兴市场--土耳其股市的市盈率尚有逾7倍。

有些基金公司认为俄罗斯股票够便宜，愿意押注，比如摩根大通，但有些基金经理，比如前面提到的Greenberg就更想等等看，他们担心俄罗斯出现经济衰退，甚至爆发全面战争。而其他一些人或许就干脆斩仓撤资。

长期观察俄罗斯问题的Trusted Sources董事总经理Christopher Granville说，俄政府想要重新吸引投资者，将必须费很大力气。

他认为当前情况与2003年尤科斯(Yukos)事件的影响类似。当年普京政府接管了俄罗斯最大的石油公司，以贪污罪名将其老板Mikhail Khodorkovsky打入监狱，该事件引发大量外资出逃。

“当时普京为了达到自己的目的，不惜以损害经济和投资环境为代价，结果当然是付出了很大代价，”Granville说。

“这次他认为乌克兰事关俄罗斯的重大利益，打算采取忍耐态度。如果进行一些损失控制的话，俄罗斯资产还有可能反弹。但如果普京心意已决，坚决不回头，那俄罗斯近期是投资者不能碰的地方。”(完)

(编译 张明钧/白云; 审校 孙茉莉/田建华)

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