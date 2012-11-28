俄罗斯称没有计划转换欧元外汇储备

2012年11月26日发布图片，俄罗斯总理梅德韦杰夫在出访巴黎前在莫斯科接受媒体采访。 REUTERS/Alexander Astafyev/RIA Novosti

路透巴黎11月27日电（记者 John Irish）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，俄罗斯没有将欧元外汇储备兑换成其他货币的计划，因俄罗斯认为欧元区状况将好转。

俄罗斯央行的外汇储备位列全球第四，截至今年1月，其外汇储备中42%为欧元，45%为美元，其他为英镑、日圆和加元。

梅德韦杰夫在访问巴黎时表示，他愿意维持欧元占外汇储备的比例，对欧元区找到走出债务危机的出路有信心。

“我们不打算重新配置...尽管（欧元区）存在问题，我们认为情况会好转，”梅德韦杰夫在与法国总理Jean-Marc Ayrault共同出席记者会时说道。

此前欧元区财长和国际货币基金组织同意降低希腊的债务，暂时消除了欧元区主权违约的最大风险。

俄罗斯央行过去曾表示，或增加其他货币，如澳元，以推进外汇储备多样化，这意味着其所持其他资产的相应份额将发生变化。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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