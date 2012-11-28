俄罗斯称没有计划转换欧元外汇储备

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透巴黎11月27日电（记者 John Irish）---俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，俄罗斯没有将欧元外汇储备兑换成其他货币的计划，因俄罗斯认为欧元区状况将好转。
俄罗斯央行的外汇储备位列全球第四，截至今年1月，其外汇储备中42%为欧元，45%为美元，其他为英镑、日圆和加元。
梅德韦杰夫在访问巴黎时表示，他愿意维持欧元占外汇储备的比例，对欧元区找到走出债务危机的出路有信心。
“我们不打算重新配置...尽管（欧元区）存在问题，我们认为情况会好转，”梅德韦杰夫在与法国总理Jean-Marc Ayrault共同出席记者会时说道。
此前欧元区财长和国际货币基金组织同意降低希腊的债务，暂时消除了欧元区主权违约的最大风险。
俄罗斯央行过去曾表示，或增加其他货币，如澳元，以推进外汇储备多样化，这意味着其所持其他资产的相应份额将发生变化。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。