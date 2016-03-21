俄罗斯前外长警告称欧洲爆发核战的风险上升

俄罗斯前外交部长伊万诺夫（Igor Ivanov）警告称，乌克兰危机引发东西方对峙，使得欧洲爆发核战的威胁较20世纪80年代以来的任何时候都更严峻。他称：“虽然我们拥有的核弹头减少了，但使用核弹头的风险却在上升。”伊万诺夫并将风险上升归咎于美国在欧洲部署导弹防御系统。路透