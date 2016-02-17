专访：俄前总理卡西亚诺夫称担心生命安全 但不会逃离俄罗斯

俄罗斯反对派政治人物卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）称，他担心自己的生命安全。他称，在另一反对派领袖涅姆佐夫去年在莫斯科被枪杀后，他被克里姆林宫及民族主义团体视为“头号敌人”。他称近月多次收到死亡威胁，但表示不会逃离俄罗斯。卡西亚诺夫在2000-2004年曾担任总理。路透