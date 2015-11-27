焦点：前俄罗斯首富称普京正带领俄罗斯走向停滞和崩溃

路透伦敦11月26日（记者 Dmitry Zhdannikov/Guy Faulconbridge） - 前俄罗斯首富霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）周四称，俄罗斯总统普京能熬过西方制裁和油价下跌的困境，但他将俄罗斯带入经济停滞的境地，可能导致俄罗斯最终崩溃。

霍多尔科夫斯基曾经掌控着庞大的石油帝国尤科斯（YUKOS），他2003年被捕，2013年获释。他对路透表示，普京能熬过每桶油价45美元的局面，但他执政时间越长，俄罗斯面临的风险就越大。

他说普京将俄罗斯带回了与1970年代前苏联勃列日涅夫时期相仿的经济停滞局面。

“俄罗斯回到了与1970年代末相似的局面，”霍多尔科夫斯基在伦敦对路透说，“现在的情况就像当初勃列日涅夫经济停滞期的最后阶段。不幸的是，普京（与当初的勃列日涅夫相比）较年轻，因此停滞期可能会持续得更久些。”

霍多尔科夫斯基认为，迫于商界压力，西方最终将放松对俄罗斯的制裁。

“如果你问我，当普京下台时，俄罗斯是否能在目前的疆界内幸存，我会说，假设普京5-8年后下台，或是15年后下台两种情形，那么前一种情况下俄罗斯幸存的机会更大。”霍多尔科夫斯基表示。

霍多尔科夫斯基认为，短期而言，俄罗斯的政治和经济形势还没紧张到会引发革命的程度，因为生活水平还没有下降到激怒人民的程度。

他说：“普京很可能还会执政相当长时间。”

霍多尔科夫斯基称，普京想利用叙利亚危机实现俄罗斯与西方的和解。

但他指出：“有个根本问题会阻碍和解，那就是专制领导人在犯错时，自己根本不知道在犯错。”

当被问及是否会竞选总统时，霍多尔科夫斯基未正面答复。

他说：“这就像问我是否准备好飞去火星了，但事实上选我飞去火星的机率非常低。”

霍多尔科夫斯基当初因逃税和欺诈等罪名入狱，他则称背后的事实是他的敌人想要瓦解他的商业帝国，并惩罚他的政治抱负。

他告诉路透，现在多数时间住在伦敦。

他说：“我没法就俄罗斯作出短期预测。但如果我们讨论的是未来10年，那么我们应该可以期望革命性的变化。”（完）