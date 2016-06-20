俄罗斯考虑让艾克森美孚合资企业向中国出口天然气

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透圣彼得堡6月17日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周五表示，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)在俄罗斯太平洋海域萨哈林岛(库页岛)上的石油和天然气项目，可能获得向中国出口天然气的权利。
根据1990年代签署的产量分享协议(PSA)，美国能源巨头艾克森是和俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)共同开发萨哈林岛-1号海域油气储藏的一个运营商。
由于萨哈林岛-1号和垄断俄罗斯天然气出口的俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)存在价格分歧，该项目的天然气储藏被长期封存。
在圣彼得堡国际经济论坛间隙与艾克森CEO Rex Tillerson会晤后，诺瓦克说他讨论了允许萨哈林岛-1号出售天然气的三个方案。
其中包括与俄油共同将天然气液化，然后出售给附近的萨哈林岛-2号，后者是俄罗斯唯一的液化天然气(LNG)生产商，是俄气与壳牌(RDSa.L)及日本合作伙伴的合资企业。
“第三个选择是将天然气供应给中国，”诺瓦克告诉记者。他并称，产量分享协议或许允许萨哈林岛-1号在俄气垄断该业务的情况下出口天然气。
俄气已经修建了从萨哈林岛到中俄边境城市海参崴(符拉迪沃斯托克)的管道，也计划从该线路供应天然气。(完)
(编译 李春喜 审校 孙国玉)
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