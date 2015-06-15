圣彼得堡国际经济论坛遭西方冷遇 全球大型油企再次“救场”

路透莫斯科/伦敦6月14日 （记者 Dmitry Zhdannikov/Katya Golubkova） - 圣彼得堡国际经济论坛下周将开幕，主要西方国家的实业家和银行家将鲜有出席，全球石油企业执行长们将再次为主办国“救场”。

俄罗斯将克里米亚并入版图以及乌克兰危机令俄罗斯与西方关系跌入历史冰点，许多美国和欧洲大企业的首席执行官或董事长缺席了去年的圣彼得堡国际经济论坛。

政治环境已平静下来，明斯克停火协定仍在发挥作用，但是西方国家仍继续对俄制裁，大多数西方企业领袖再次决定不出席这次重要活动。

然而，石油企业的执行长再次忽视制裁，英国石油(BP.L)、荷兰皇家壳牌(RDSa.L)和道达尔石油(TOTF.PA)的执行长们将飞抵圣彼得堡。这里也是俄罗斯总统普京的家乡。

英国石油本月发布的《BP世界能源统计年鉴》估计，俄罗斯的石油和天然气储量首次劲增至1,000亿桶以上，从2013年统计的9,30亿桶攀升至1,030亿桶左右。俄罗斯油气储量跻身世界第六。

从经济上说，俄罗斯巨大的油气储量令大型能源公司与莫斯科保持良好的关系至关重要。

“不确定性是这个行业的游戏规则，”道达尔首席执行官Patrick Pouyanne本月表示。“我们着眼于长期业务关系。这是道达尔渴望与俄罗斯维持良好关系的原因。”

“局势自去年以来已平静了许多，人们的感觉也略有好转；克里米亚和乌克兰冲突几乎已从头版新闻中消失，”今年参会的一家大型西方能源企业的消息人士称。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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