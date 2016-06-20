普京称俄罗斯对欧盟没有怨恨 愿改善双方关系

路透俄罗斯圣彼得堡6月17日（记者 Alexander Winning/Christian Lowe） - 俄罗斯总统普京周五称，俄罗斯对欧盟没有怨恨，愿改善同欧盟的关系。但普京认为，俄欧很快就能解除相互制裁的希望渺茫。

欧盟在同一天表示，将延长因俄罗斯在2014年将克里米亚纳入本国版图而对其实施的制裁。普京则淡化制裁的影响，还描绘了看好经济复苏的蓝图。

但普京认为俄罗斯和欧盟减少针对相互的制裁的希望渺茫，而且普京对俄罗斯将采取何种措施改善投资环境含糊其辞，这让投资人感到失望。

“我们没有怨恨，愿向我们的欧洲伙伴做出部分让步。”普京在一年一度的圣彼得堡国际经济论坛称。“但这肯定不能是单边游戏。”

尽管俄欧关系因乌克兰问题依然紧张，但也有迹象显示双方关系回暖，欧盟委员会主席容克与普京在圣彼得堡经济论坛上进行了会面。

不过据Tass通讯社报导，克里姆林宫发言人佩斯科夫称，普京同容克没有讨论制裁问题。

普京回答投资人问题时称，在欧盟解除制裁前，俄罗斯不打算缓解禁止多数欧洲食品进口的反制裁措施。（完）