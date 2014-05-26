普京称俄罗斯已准备好与日本就岛屿争议谈判

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透圣彼得堡5月24日 - 俄罗斯总统普京周六称，俄罗斯已准备好与日本就争议岛屿进行谈判，但称日本可能还没做好准备。
日本上月宣布对23名俄罗斯人禁发签证，追随欧美扩大对俄制裁的步伐。
普京在圣彼得堡国际经济论坛间隙对外国记者说：“我们做好了磋商准备。日本准备好了吗？我对此不太确定。”
两国岛屿争议已有数十年，俄罗斯将争议岛屿称作“南千岛群岛”，日本则称为“北方领土”。
普京称双方均有解决争议的强烈愿望，但要解决争议则需“艰苦的共同努力”。
普京说：“任何解决方案，都不应损害任何一方的利益；而任何妥协，都不应让任何一方觉得输了。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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