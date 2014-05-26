普京称俄罗斯已准备好与日本就岛屿争议谈判

路透圣彼得堡5月24日 - 俄罗斯总统普京周六称，俄罗斯已准备好与日本就争议岛屿进行谈判，但称日本可能还没做好准备。

日本上月宣布对23名俄罗斯人禁发签证，追随欧美扩大对俄制裁的步伐。

普京在圣彼得堡国际经济论坛间隙对外国记者说：“我们做好了磋商准备。日本准备好了吗？我对此不太确定。”

两国岛屿争议已有数十年，俄罗斯将争议岛屿称作“南千岛群岛”，日本则称为“北方领土”。

普京称双方均有解决争议的强烈愿望，但要解决争议则需“艰苦的共同努力”。

普京说：“任何解决方案，都不应损害任何一方的利益；而任何妥协，都不应让任何一方觉得输了。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。