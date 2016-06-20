普京承认美国可能是唯一超级大国 并淡化对特朗普的称赞

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透俄罗斯圣彼得堡6月17日 - 俄罗斯总统普京周五称，他承认美国仍很可能是全球唯一的超级大国，且他已准备好与下届美国总统合作，但不会听从美国人的摆布。
因双方在乌克兰和叙利亚等问题上的分歧，美俄关系遭遇困境。
普京再度批评他所称的美国在乌克兰事务中的错误角色，并称他反对他认为的美国阻止俄罗斯修复与欧盟关系的努力。
但普京也作出一些积极的评论。
“美国是一个大国--很可能是当今唯一的超级大国。我们接受那点，”普京在圣彼得堡国际经济论坛上表示。“我们希望且已准备好与美国合作。”
被问及特朗普时，普京似乎淡化他过去对特朗普的积极评论，称那些评论遭到了曲解。
普京去年12月称，特朗普“非常耀眼”、“非常有才华”且“绝对是（美国）总统竞选角逐的领先者”。
这些评论加上特朗普有关普京的友善言辞，引发外界猜测俄罗斯可能乐于看到特朗普当选。
但普京周五称，他只是将特朗普描述为“耀眼的”。
“他是耀眼的，不是吗？”普京笑着说。“我对他没给出任何其他评价。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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