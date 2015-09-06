俄罗斯未来20年内石油产量或提高三分之一--谢钦

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透俄罗斯符拉迪沃斯托克9月4日 （记者 Katya Golubkova） - 俄罗斯国家石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)执行长谢钦称，俄罗斯在接下来的20年可能会将本国的石油生产提高三分之一，日产量或超过1,400万桶。
俄罗斯已经成为全球头号石油生产国，日产量持续稳定在1,070万桶的高位附近，因卢布贬值降低了生产成本，进而缓解油价下跌的影响。
俄罗斯增加石油生产，意味着该国不会采取行动阻止油价下跌。这与石油输出国组织（OPEC）为维护市场份额采取的立场类似。
“我们的立场是，今后俄罗斯的石油年产量可能达到7亿吨（日产量1,400万桶）甚至更高，”谢钦在东方经济论坛上称。
谢钦称，为了实现这一目标，超越1980年代后期创下的日产逾1,100万桶的记录，俄罗斯需要增加勘探钻井，提高难提取的资源量并加速北极资源的开发。
在俄罗斯与西方关系因乌克兰问题降至冷战以来的冰点之际，俄迅速将战略重心转向亚洲。
俄罗斯计划在未来20年将其对亚洲的油气出口提高至少一倍，届时该国至少三分之一的油气产量将出口到亚洲。
谢钦称，俄罗斯对中国天然气年出口量可能提高至最多3,000亿立方米。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。