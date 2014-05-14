圣彼得堡国际经济论坛开幕在即 部分西方商业领袖表示弃会

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科/伦敦5月13日（记者 Megan Davies/Tom Bergin） -随着俄罗斯与西方在乌克兰问题上的分歧加大，11名原计划5月22-24日出席圣彼得堡国际经济论坛的欧美商界领袖将不参加该论坛。
大多数公司拒绝透露原因，只有一家公司称高管放弃参加该论坛的原因是政治局势紧张。
放弃参加该论坛的商界领袖包括康菲(COP.N)、空中客车(AIR.PA)、Visa(V.N)、美国铝业(AA.N)、西门子(SIEGn.DE)、花旗集团(C.N)、摩根士丹利(MS.N)、国际纸业(IP.N)、百事可乐(PEP.N)、意大利埃尼集团(ENI.MI)和贝恩等。
康菲首席执行官Ryan Lance表示，与美国政府交谈后，决定不出席该论坛。
“和很多美国CEO与行业领袖一样，美国国务院也与我们进行了接触，并谈到了很多他们的担忧。因此，基于一些担忧和意见，我决定今年不参加这一论坛。”Lance周二在公司年度会议后对记者说道。
论坛网站显示，包括高盛(GS.N)首席执行官Lloyd Blankfein在内的十几名西方商业领袖仍将参加该论坛，但消息人士称一些商业领袖打算退出。高盛拒绝评论。
商业消息人士指出，商业领袖放弃参加该论坛可能被俄罗斯总统普京视为耍手段，可能影响这些企业在俄罗斯的业务。
“我相信论坛将在友好的气氛下举行，任何人的退出都不会破坏气氛。”俄罗斯经济发展部副部长Sergey Belyakov在论坛网站上发布的视频中说道。
“很多企业确认参加，我们认为参加者的质量和数量没有问题。约有6,000人确认参加，其中很多都是《福布斯》以及《财富》排名中上榜的俄罗斯和外国企业高管。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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