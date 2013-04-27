普京称法国同性婚姻法影响俄法收养协议

路透莫斯科4月26日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京周五称，法国允许同性婚姻的法律不符合俄罗斯的传统价值观，暗示俄罗斯可能寻求改变约束法国人收养俄罗斯儿童的协议。

因与美国在人权问题上的争议，俄罗斯已经禁止美国公民收养俄儿童。如果俄罗斯作废与法国的收养协议或是新增限制，会加深该国与欧洲国家在同性恋和同性恋权利方面的分歧。

普京去年5月就任总统以来，经常倡导保守价值观。本月，普京出访荷兰时因俄罗斯关于同性恋的法案而遭到示威者抗议。批评人士称，俄罗斯相关法案会对同性恋者造成歧视。

俄罗斯新闻机构报道称，在召开一次关于儿童问题的会议上，地区议员Marina Orgeyeva提议重新评估俄法收养协议，理由是法国已决定允许同性婚姻，普京对此表示支持。法国议会周二通过了允许同性婚姻的法案。

“她（Marina Orgeyeva）是正确的。我们需要对身边发生的事情作出回应，”国际文传电讯社（Interfax）援引普京的话称。“我们尊重我们的伙伴，但也要求他们尊重我们的文化传统和俄罗斯的伦理、法律和道德规范。”

“我认为，我们有权作出调整。”

俄罗斯官方通讯社RIA称，普京对如何调整俄法收养协议未提建议，亲克里姆林宫的高级议员Yelena Mizulina称，取消或调整该协议均属于选项之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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