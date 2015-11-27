普京要求法国提供叙利亚非恐怖分子力量地图--法国

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎11月27日 - 法国外长法比尤斯周五称，俄罗斯总统普京要求法国草拟一份与“伊斯兰国”武装分子作战的叙利亚反对派力量的地图，从而避免对其进行轰炸。
普京周四与法国总统奥朗德在克里姆林宫达成共识，在叙利亚针对“伊斯兰国”和其他圣战组织。
“他要求我们草拟一份非恐怖分子、与伊斯兰国作战的武装力量的地图。他承诺只要我们提供就不会轰炸他们，”法比尤斯对RTL说道。
法比尤斯称，法国可能向叙利亚派出特种部队，但这样的决定不会公开作出。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。