俄总理批评法国支持叙利亚反对派

路透莫斯科11月26日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理梅德韦杰夫在出访巴黎前对法国支持叙利亚反对派提出批评，并指责欧盟领导人在处置地区经济危机上犹豫不决。

法国在欧洲各国中最先承认叙利亚反对派新联盟为该国唯一合法代表，并於11月13日表示一旦反对派建立临时政府，将为其提供武装以推翻阿萨德政权。

梅德韦杰夫表示，法国的决定是“不可接受的”。

“通过承认另一国家内部的一些政治力量为其唯一合法代表来改变该国政权，这种想法对我来说似乎是未完全开化的表现。”他在周一刊出的法国记者专访中说道。

梅德韦杰夫称，“俄罗斯既不支持阿萨德政权也不支持反对派”。这与俄罗斯总统普京此前有关俄罗斯持中立立场且并不寻求支持阿萨德的说法如出一辙。

“但是……支持直接对抗当前政府的另一方政治力量的决定是否正确令人质疑。从国际法的角度来看，我看这似乎是完全不可接受的。”

在叙利亚危机问题上，俄罗斯和法国的立场持续相左。法国和其他西方国家批评俄罗斯三度否决联合国安理会意在向阿萨德施压的决议草案。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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