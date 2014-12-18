香港《信报》：俄罗斯民众抢外汇保值

（12月18日财经评论）

习广思

在俄罗斯金融危机、美股调整下，中国内地上证综指及香港国企指数分别升1.3%及1.2%，两地股市升势均倾向个别板块，市宽愈走愈窄，若落后的板块走不上来，指数再升的空间也有限。沪深300指数中，上升的股份只有105只，占一半。香港恒生综合指数中，上升的股份有84只，占418只股份的20%，创52周新低的股份有55只，占总数11%，当中不乏蓝筹和基金爱股，资金只好忍痛割爱，换马中资金融股。盘路这么集中，中资金融股负磅太重，最后可能来个急转弯。在目前的金融市场，投资者长线而言应逆势而为、人弃我取，反而可找到一些心头好。不过，濠赌股就勿博了，因这已是典型的泡沬爆破行业。

短线国际金融市场仍受俄罗斯危局影响，俄罗斯的宏观数据近年不算差，政府财政近乎平衡，经常账有盈余，外汇储备一直增加，但经济存在结构问题，过度依赖能源出口，整体经济竞争力一般，经常账盈余对GDP的比例持续下降，均反映该国早存在隐忧，但仍比不少新兴市场为佳。俄央行副行长Sergey Shvetsov对媒体承认，“事态严峻，一年前就算是发恶梦也想像不到。”一年前，经常性盈余逾300亿美元，2012年更达700亿美元，去年外汇储备（包括黄金）逾5,000亿美元，政府财政大致平衡，俄罗斯的财政比很多新兴市场都稳健，作为财金专家的副行长想像不到，他的老板、俄罗斯总统普京满脑子大国梦，今年3月挥军进入克里米亚时，自然也没想过有今天。

今日俄罗斯民众的心情，老习也十分理解，想当年中英就主权谈判出现争拗，港汇大跌，老百姓除了买外币，就齐齐冲入超市扫米和其他货品，持有实物好过港纸。如今俄罗斯民众见货币的对外价格大泻，都会联想起通胀迟早会恶化，卢布的购买力大减，于是涌往银行排队换外汇，同时花掉些卢布，买车买楼及珠宝首饰保值。西方的制裁是触发俄罗斯今次金融危机最致命的因素，在制裁措施下，俄罗斯的金融及油企无法到国际市场集资，这些企业要偿还的外债都要靠国内融资，而最大的外汇来源就是外汇储备，这是令外储不断“失血”的原因之一。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。