澳洲官员称俄罗斯将参加G20峰会

路透悉尼4月10日 -澳洲国库部长霍基周四表示，俄罗斯将参加今年晚些时候在布里斯班举行的20国集团(G20)峰会。这消除了有关俄罗斯由于吞并克里米亚而可能被禁止参会的疑问。

“但是，这是一次经济论坛，虽然我们无疑将会讨论乌克兰的地缘政治局势，但我们不会让这一问题主导议程。会议议程将聚焦于如何推动全球经济成长，”他表示。(完)