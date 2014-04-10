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时事要闻 | 2014年 4月 10日 星期四 09:04 BJT

澳洲官员称俄罗斯将参加G20峰会

路透悉尼4月10日 -澳洲国库部长霍基周四表示，俄罗斯将参加今年晚些时候在布里斯班举行的20国集团(G20)峰会。这消除了有关俄罗斯由于吞并克里米亚而可能被禁止参会的疑问。

“俄罗斯当然会参加会议，”霍基在华盛顿接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说。

“但是，这是一次经济论坛，虽然我们无疑将会讨论乌克兰的地缘政治局势，但我们不会让这一问题主导议程。会议议程将聚焦于如何推动全球经济成长，”他表示。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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