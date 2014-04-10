澳洲官员称俄罗斯将参加G20峰会

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透悉尼4月10日 -澳洲国库部长霍基周四表示，俄罗斯将参加今年晚些时候在布里斯班举行的20国集团(G20)峰会。这消除了有关俄罗斯由于吞并克里米亚而可能被禁止参会的疑问。
“俄罗斯当然会参加会议，”霍基在华盛顿接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说。
“但是，这是一次经济论坛，虽然我们无疑将会讨论乌克兰的地缘政治局势，但我们不会让这一问题主导议程。会议议程将聚焦于如何推动全球经济成长，”他表示。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。