中国最易受到美联储削减刺激计划的影响--俄罗斯官员

路透圣彼得堡6月21日 - 俄罗斯负责20国集团(G20)事务的官员周五表示，中国是最易因美联储削减刺激措施规模而受冲击的国家。

美联储主席伯南克本周确认美联储计划逐步撤出每月850亿美元的债券购买计划。这重创全球金融市场，对新兴市场冲击尤其猛烈。

俄罗斯负责G20事务的官员Ksenia Yudayeva对路透称，“作为分析师，我可以告诉你当前中国是我最大的担忧。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林/王洋)

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