中国最易受到美联储削减刺激计划的影响--俄罗斯官员

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透圣彼得堡6月21日 - 俄罗斯负责20国集团(G20)事务的官员周五表示，中国是最易因美联储削减刺激措施规模而受冲击的国家。
美联储主席伯南克本周确认美联储计划逐步撤出每月850亿美元的债券购买计划。这重创全球金融市场，对新兴市场冲击尤其猛烈。
俄罗斯负责G20事务的官员Ksenia Yudayeva对路透称，“作为分析师，我可以告诉你当前中国是我最大的担忧。”(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林/王洋)
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路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。