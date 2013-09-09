普京暗示俄罗斯会维持对叙利亚当前支持力度

路透俄罗斯圣彼得堡9月6日 - 俄罗斯总统普京周五明确表示，俄罗斯并不希望因叙利亚问题被卷入战争，暗示在外国进行军事干预的情况下，该国会维持对叙利亚政府当前支持力度。

普京在二十国集团（G20）峰会结束时被问及在这样的情况下俄罗斯是否会帮助叙利亚，他在回答中并未提到保护叙利亚或增加对该国的军事援助。

“我们会帮助叙利亚吗？我们会的。我们目前正在帮助他们，我们（向他们）提供武器，我们在经济领域合作，我还希望我们在人道主义领域更多地合作……以帮助那些如今身处困境的平民，”普京说道。

普京的言论与俄罗斯其他官员的观点一致，即俄罗斯不愿被卷入这场冲突。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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