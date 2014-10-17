若俄罗斯中断供气 欧盟可能介入以确保天然气供应

路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟压力测试周四显示，若乌克兰危机导致来自俄罗斯的供气受阻，欧盟当局可能插手，以防今年冬季天然气短缺。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)公布欧盟28国和邻近10个国家的测试结果。测试旨在评估欧洲在俄罗斯切断供气六个月情况下的脆弱程度。

“如果我们同舟共济，并执行这份报告的建议，今年冬天欧盟中就不会有家庭被受冻。”厄廷格说。

测试得出的结论认为，若单靠市场力量无法确保供应，那么当局可能介入。

“应以基于市场的解决方法为指导原则，只有在市场力量无效时，再动用非市场措施(比如释出战略库存、强迫性燃料转换和削减需求等)。”欧盟执委会在声明稿中称。

“通过实施欧盟天然气安全规范，政府当局和业界应分摊(市场干预)责任。”声明指出。

欧洲天然气前景图表：link.reuters.com/paf23w

**紧急措施**

欧盟执委会自乌克兰危机爆发以来一直在研究紧急应变计划，包括禁止天然气出口和限制工业使用等措施，以确保家庭使用。

尽管储气水准处于高位和价格降低有助于欧洲多数国家备冬，但若是俄罗斯供气受阻，仍会对保加利亚和英国等市场构成风险。

俄罗斯6月16日切断对乌克兰的供应，当时天然气出口业者Gazprom (GAZP.MM)声称乌克兰积欠钜额帐款。

若俄罗斯不供气乌克兰，市场担心今年冬天乌克兰会抽取借道乌国输往欧洲的天然气。

俄罗斯是欧洲最大供气国，供应欧洲约三分之一的需求；而俄罗斯对欧盟的约半数供应都要通过乌克兰。

德国是俄罗斯天然气在欧洲的最大买家，一年支付给Gazprom的帐款约达150亿美元；而保加利亚、和斯洛伐克等欧盟成员国几乎完全仰赖借道乌克兰进口俄罗斯天然气。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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