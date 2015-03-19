独家：俄罗斯或将推迟中俄东线输气管道完工时间--消息人士

路透莫斯科3月18日 - 据直接了解俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)计划的三名消息人士，俄罗斯可能推迟一个大型输气项目的完工时间，该项目将把两个新气田的天然气输送至中国。这是俄总统普京亲自推动的一个项目之一。

要求匿名的知情人士表示，“西伯利亚力量”项目可能推迟到俄罗斯完成另外一个西线项目。西线管道从现有气田向中国输气，规模较小。

俄罗斯一直否认计划推迟投资高达550亿美元的“西伯利亚力量”项目，尽管全球能源价格重挫削弱了投资开发新气田的理由。

俄气拒绝置评。

三名业内和银行业消息人士称，俄罗斯可能推迟完成该线管道完工时间，直到建成耗资较小的“阿尔泰”管道，后者从现有气田向中国西部输气。

普京亲自督办的“西伯利亚力量”管道，长达4,000公里(2,500英里)，造价高达550亿美元。

**新客户**

随着欧洲削弱对俄罗斯能源的依赖，俄罗斯下定决心为其天然气找寻新市场。去年5月签署期待已久的“西伯利亚力量”协议，是俄罗斯政府的一场外交胜利。

根据该协议，俄罗斯每年将从新气田向中国东部工业中心输送380亿立方米天然气。还有一些天然气可能从俄罗斯的太平洋沿岸港口符拉迪沃斯托克(Vladivostok/海参崴)运出。

但全球能源价格下滑，可能影响在偏远的西伯利亚东部地区开发新气田所需的投资，进而影响管道建设。虽然该协议的天然气价格未被公开，但外界相信该价格将与国际油价相关。而自去年5月协议签署以来国际油价已经腰斩。

同时，俄罗斯还需为Bovanenkovo Yamal等西部气田生产的天然气找到新买家。

俄罗斯的主要出口市场--欧洲去年将俄罗斯天然气进口量削减9%至1,470亿立方米。“Yamal天然气需要新市场，因此俄气在推进阿尔泰管道项目。这是符拉迪沃斯托克和西伯利亚力量都不是当务之急的原因...”接近俄气的银行家表示。

来自俄气的消息人士认同这一看法，称阿尔泰项目是“优先任务”。

**西线对俄罗斯便宜，但对中国不利**

西部阿尔泰管线可将天然气从亚马尔输往中国，目前该地区的天然气从北极向南输送至俄罗斯国内系统，同时也有部分向西输往欧洲。但如果输往中国，则吸引力差很多，因为中国西部并不缺天然气，真正需要的是东部工业发达地区。

中俄在去年11月签署阿尔泰天然气管线框架协议，计划未来30年每年向中国提供300亿立方米天然气。俄罗斯希望2015年上半年能签署最终协议。

对俄罗斯来说，阿尔泰管线造价要远低于“西伯利亚力量”项目，而且可以吸收现有的闲置产能，无需开发新气田。

但阿尔泰天然气只能到达中国西部偏远地区，需要在中国境内新建大量管线系统，才能输送到主要位于中部和东部的大城市。

“把阿尔泰管线同中国主要的天然气消费者连接起来，是一个很大的工程。中国的五年发展规划也要相应作出重大改变。这是俄气面前的一个严重障碍，”天然气分析师Mikhail Korchemkin说。

他预测中国客户会要求大幅折扣，售价“可能远远低于俄气对欧洲出口的平均价格”。

目前中国政府表示仍对两个项目都感兴趣，但显然更加青睐东线。

中国石油天然气集团公司顾问曾兴球表示，俄罗斯先建西线的设想并不是新提出来的，对此已经讨论过一段时间了。俄气目前正在与中石油谈判。

与俄气合作的一家咨询公司的消息人士表示，俄气最晚夏季应该会确定先建设哪条管线。

“如果签订了具体的合同...那么西部管线的建设可能快于(东部)从Yakutia出发的线路，”这位消息人士说。俄气一位消息人士也证实了有关决策时间的说法。(完)

(编译 王颖/杜明霞/郑茵 审校 张涛/张若琪)

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