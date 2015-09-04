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国际财经 | 2015年 9月 4日 星期五 13:42 BJT

俄最多可年产石油7亿吨 每年对华出口3千亿立方米天然气

路透符拉迪沃斯托克9月4日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)周五称，俄罗斯石油年产量最多可提高至7亿吨(日产1,400万桶)，每年可向中国出口3,000亿立方米天然气。

谢琴在东部经济论坛(Eastern Economic Forum)上还称，俄罗斯那些最大油田的生产成本低于国际同行。

对于俄罗斯石油企业来说，当前俄罗斯卢布疲软抵消低油价的影响。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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