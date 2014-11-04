受库克“出柜”牵连 俄罗斯拆除乔布斯纪念碑

路透莫斯科11月3日（记者 Katya Golubkova） - 俄罗斯圣彼得堡一处向苹果(AAPL.O)前执行长乔布斯（Steve Jobs）致敬的纪念碑被拆除，此前苹果现任执行长库克（Tim Cook）“出柜”，公开承认自己是同性恋。

这个iPhone形状的纪念碑高2米，是俄罗斯企业协会ZEFS于2013年1月在圣彼得堡一所大学门外建立的。其成员企业涉及地产、建筑、广告和微金融等诸多领域。

ZEFS周一在声明中称因需遵守禁止宣传同性恋的法规，该纪念碑已于上周五被拆除。库克是上周四宣布“出柜”的。

ZEFS说：“在俄罗斯，法律禁止向未成年人宣传同性恋以及其他性变态行为。”ZEFS指出，该纪念碑位于年轻学生和学者直接能接触到的地方。

为促进“传统价值观”，俄罗斯总统普京去年签署一项法律，禁止在未成年人中宣扬同性恋。

普京称，在俄罗斯对同性恋并不存在歧视，该法律只是为了保护青少年。但同性恋群体则称，这项法律让他们面临更多困境。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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