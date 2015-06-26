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国际财经 | 2015年 6月 26日 星期五 10:04 BJT

俄罗斯Gazprom公司或将在中国修建储气设施--俄新社

路透莫斯科6月25日 - 俄新社周四援引俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)管委成员Oleg Aksyutin的话称，该公司正考虑在中国修建多个地下天然气存储设施。

Gazprom计划于2018年开始向中国输送管道天然气。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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