独家：消息人士称俄气可能引入第三方供应商为中国供应天然气

路透莫斯科12月11日 （记者 Olesya Astakhova） - 行业消息人士称，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气，Gazprom）(GAZP.MM)已与一家西伯利亚能源公司接洽，寻求若俄气自身生产与输送天然气的项目没能及时准备就绪，则由后者为中国供应部分管道天然气。

作为俄罗斯战略东移的一部分，俄气去年同意在2018-2019年开始为中国提供管道天然气，之后逐步增加对中国的管道天然气供应，届时中国成为俄罗斯天然气最大的客户之一。

然而由于全球天然气价格走低冲击俄气收入，加上俄罗斯因介入乌克兰冲突遭遇西方制裁，令俄气难以从西方获得贷款，因此俄气能为上述天然气项目提供的融资少于预期。

一位行业消息人士向路透表示，俄气已请求伊尔库茨克石油公司（Irkutsk Oil Company）承诺为俄气对中国的天然气供应项目每年提供多达70亿立方米天然气。

“（双方）达成了一个原则上的协议，但我们尚不知道价格，”该消息人士表示。

接近俄气的另一名消息人士称，由于缺乏资金，俄气已开始与第三方供应商谈判。“这种项目需要大规模投资，而这目前是一个大问题，”该消息人士称，并确认伊尔库茨克石油公司是俄气正在接洽的公司之一。

俄气发言人Sergei Kupriyanov称，俄气联系了伊尔库茨克石油公司。但被问及双方的会谈是否围绕对中国的天然气供应时，他对路透表示：“这尚未证实。”（完）